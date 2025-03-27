Раскрыта стоимость билетов на затонувший в Египте батискаф

SHOT: россияне заплатили около 7000 рублей за экскурсию на батискафе «Синдбад»

Около 7000 рублей заплатили россияне за экскурсию на батискафе «Синдбад», который потерпел крушение в Египте. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По данным SHOT, на борту находились около 15 детей. Билеты для них стоили в два раза дешевле — примерно 3500 рублей. Затонувший батискаф должен был погрузиться на глубину 25 метров, чтобы исследовать 500-метровый коралловый риф.

Авария с прогулочным батискафом произошла 27 марта около 10 часов утра (11:00 мск) в километре от берега Хургады. Всего на борту было 45 российских туристов, в том числе дети.

Изначально сообщалось о гибели четырех человек в результате этого инцидента. Однако позже число погибших выросло до шести. Их гражданство сейчас устанавливается. Еще девять человек госпитализировали в критическом состоянии.

По данным египетской газеты Almasry Alyoum, затонувшая подлодка уже несколько лет работает и погружалась не в первый раз. Причина крушения не называется.

Ранее российские туристы пострадали из-за полчищ медуз в Египте.