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В скорой помощи Египта раскрыли, сколько россиян пострадали при крушении батискафа

РИА: 21 человек, включая 14 россиян, пострадали при крушении батискафа у Хургады
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21 человек пострадал при крушении батискафа «Синдбад» у берегов египетского курорта Хургада. В их числе были 14 россиян, сообщил РИА Новости источник в управлении скорой помощи Египта.

«В больницы Хургады поступил 21 пострадавший, среди них 14 россиян, трое египтян, трое граждан Индии и еще один человек, чья личность пока не установлена», — рассказал источник.

Трагедия произошла 27 марта около 10 часов утра (11:00 по московскому времени) в километре от берега в Хургаде. Как сообщил Telegram-канала Baza, один из двух пилотов не справился с управлением судна и налетел на риф. В результате батискаф перевернулся, в салоне произошла разгерметизация.

На борту помимо членов экипажа находились 45 российских туристов, в том числе 15 детей. Шесть человек, включая одного ребенка, погибли.

По данным Telegram-канала SHOT, сиротой как минимум остался один ребенок. Девочка вместе с родителями оказалась на борту батискафа. Матери и отцу выжить не удалось. Сейчас девочка находится в госпитале, там же лежит и родственница семьи, которая вместе с ними отправилась на эту экскурсию.

Ранее стало известно, что российские туристы жаловались на затонувший в Египте батискаф

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