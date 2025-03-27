Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Девочка осталась сиротой после крушения батискафа в Египте

SHOT: минимум один ребенок остался сиротой после крушения батискафа в Египте
close
Sindbad Club

Как минимум один ребенок остался сиротой после затопления батискафа «Синдбад» в Египте. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По его данным, в числе погибших оказались супруги Равиль и Кристина Валиуллины. Вместе с ними на борту была их дочка, сейчас она в больнице. Известно, что в числе пассажиров также была родственница семейной пары. Она находится в том же медучреждении, что и девочка.

На данный момент опознаны трое погибших: помимо супругов выжить не удалось Евгении Нестерюк.

Журналисты также выяснили, что Равиль и Кристина Валиуллины были врачами. Оба работали в ЦРБ поселке Уруссу (Татарстан). Он трудился анастезиологом, она — педиатром. У них было двое детей, отметил SHOT.

Туристический батискаф «Синдбад», принадлежавший одноименной гостинице, совершал регулярные подводные экскурсии с осмотром кораллового рифа. По данным Telegram-канала Baza, один из двух пилотов не справился с управлением судна и налетел на риф. В результате батискаф перевернулся, в салоне произошла разгерметизация. Это произошло 27 марта около 10 часов утра (11:00 мск) в километре от берега в Хургаде.

На борту помимо членов экипажа было 45 российских туристов, в том числе 15 детей. Шесть человек, включая одного ребенка, погибли. Еще 13 человек госпитализировали, двое — пропали без вести. 24 участника экскурсии находятся в отелях.

Как сообщил Telegram-канал Mash, в 2024 году от российских туристов поступали жалобы на состояние батискафа «Синдбад». Отдыхающие рассказывали, что система вентиляции на судне практически не работала, а капитан давал порулить другим.

Ранее в Хургаде после ЧП с туристами экстренно отменили все погружения на батискафах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами