Сотрудники МЧС России, военные и волонтеры с 12 марта эвакуировали 564 человека из Суджанского района Курской области. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе МЧС.

20 марта сообщалось, что за сутки специалисты вывезли в безопасные места 19 мирных жителей Суджанского района.

В тот же день депутат Государственной думы Сергей Миронов обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением приравнять жителей Суджанского района к участникам специальной военной операции (СВО). Как отметил законодатель, после вторжения украинских войск в регион эти люди оказались в тяжелой ситуации, которую можно сравнить с обстановкой на поле боя.

13 марта командование группировкой войск «Север» доложило президенту РФ Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных ВСУ, вторгшихся туда в августе 2024 года.

В сжатые сроки российские войска освободили более 1100 километров территории, в том числе села Малая Локня, Черкасское Поречное, Старая Сорочина, Мартыновка, Михайловка. 13 марта стало известно об освобождении райцентра — Суджи.

Ранее жители Курской области рассказали о зверствах ВСУ.