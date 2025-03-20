В Госдуме предложили приравнять жителей Суджи к участникам СВО

Миронов: жителей Суджи стоит приравнять к участникам СВО для получения льгот

Лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов направил обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением приравнять жителей Суджанского района Курской области к участникам специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает РИА Новости.

«Учитывая тяжесть условий, в которых находились жители оккупированных районов, нахождение их фактически в районе боевых действий, предлагаю приравнять их по мерам социальной поддержки, льготам и выплатам к участникам специальной военной операции», — говорится в письме депутата.

Миронов уточнил, что подобная мера поддержки позволит компенсировать часть имущественного, физического и морального вреда, причиненного украинскими войсками.

13 марта командование группировкой войск «Север» доложило президенту РФ Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных ВСУ, вторгшихся туда в августе 2024 года.

В сжатые сроки российские войска освободили более 1100 километров территории, в том числе села Малая Локня, Черкасское Поречное, Старая Сорочина, Мартыновка, Михайловка. 13 марта стало известно об освобождении райцентра — Суджи.

Ранее участники операции «Поток» рассказали, как обманули солдат ВСУ.