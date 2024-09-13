Жители приграничных районов Курской области дали показания о преступлениях Вооруженных сил Украины (ВСУ) в российском регионе. Об этом сообщил ТАСС подполковник юстиции Дмитрий Горяченков.

«[Жители] рассказывают об обстрелах мирного населения, жилых домов, гражданских автомобилей, движущихся для эвакуации, применении FPV- дронов и так далее», — сказал Горяченков.

Тем временем уголовное дело о вторжении украинских войск на территорию Курской области уже выросло до 200 томов.

Незадолго до этого в МИД России сообщили о том, что ВСУ организовали концлагеря на территории оккупированной части Курской области. Соответствующая информация приводится на основе показаний многочисленных свидетелей, собранных штабом Красного Креста.

До этого британский эксперт Александр Меркурис сообщил, что контрнаступление российских войск в Курской области привело к изоляции большой группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в регионе.

Ранее на Украине заявили об исчезновении главкома ВСУ Сырского.