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Названо число граждан, эвакуированных из Суджанского района Курской области

МЧС РФ: из Суджанского района Курской области с 12 марта вывезли 544 человека
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Сотрудники российских экстренных служб и военнослужащие с 12 марта эвакуировали более 540 человек из Суджанского района Курской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

По данным ведомства, за прошедшие сутки специалисты вывезли в безопасные места 19 мирных граждан.

«Всего с 12 марта — 544 человека», — говорится в заявлении.

Из него следует, что для эвакуированных жителей Курской области были организованы 67 пунктов временного размещения. В настоящее время в них находятся более шести тысяч граждан.

13 марта министерство обороны РФ заявило, что военнослужащие страны освободили город Суджа в Курской области от украинских формирований. Тогда же они взяли под контроль населенные пункты Подол в Беловском районе и Меловой в Суджанском районе.

18 марта журналисты РИА Новости со ссылкой на МЧС РФ сообщили, что из Суджанского района Курской области эвакуировали 501 мирного жителя.

20 марта депутат Государственной думы РФ Сергей Миронов обратился к премьер-министру страны Михаилу Мишустину с предложением приравнять жителей Суджанского района Курской области к участникам специальной военной операции. Как отметил законодатель, после вторжения украинских войск в регион эти люди оказались в тяжелой ситуации, которую можно сравнить с обстановкой на поле боя.

Ранее жительница Суджи обвинила украинских бойцов в распространении газет с фейковыми новостями.

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