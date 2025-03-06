Главреда «Медиазоны» объявили в розыск

Главного редактора издания «Медиазона» (признана в РФ иностранным агентом) Сергея Смирнова (признан в РФ иностранным агентом) объявили в розыск. Это следует из базы розыска МВД России.

«Основание для розыска: разыскивается по статье», — сказано в базе.

По какой именно статье разыскивается главред «Медиазоны», не уточняется.

25 декабря сообщалось, что Смирнов стал фигурантом уголовного дела за неисполнение обязанностей иноагента. Он в течение длительного времени не ставил в своих материалах в интернете пометки иностранного агента.

12 ноября Таганский суд Москвы оштрафовал главреда «Медиазоны» на 50 тысяч рублей за нарушение закона об иностранных агентах.

В апреле 2024 года экс-издатель «Медиазоны» и участник группы Pussy Riot Петр Верзилов (признан в РФ иностранным агентом, внесен в реестр террористов и экстремистов) был повторно осужден по делу о распространении ложной информации о российской армии. Басманный суд Москвы приговорил Верзилова к восьми годам и четырем месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

Министерство юстиции РФ признало Смирнова иностранным агентом в сентябре 2021 года. Тогда же аналогичный статус получила «Медиазона».

Ранее Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) объявили в розыск.