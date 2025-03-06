Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Главреда «Медиазоны» объявили в розыск

МВД России объявило в розыск главреда «Медиазоны» Сергея Смирнова
close
Сергей Смирнов (признан в РФ иностранным агентом)/Youtube

Главного редактора издания «Медиазона» (признана в РФ иностранным агентом) Сергея Смирнова (признан в РФ иностранным агентом) объявили в розыск. Это следует из базы розыска МВД России.

«Основание для розыска: разыскивается по статье», — сказано в базе.

По какой именно статье разыскивается главред «Медиазоны», не уточняется.

25 декабря сообщалось, что Смирнов стал фигурантом уголовного дела за неисполнение обязанностей иноагента. Он в течение длительного времени не ставил в своих материалах в интернете пометки иностранного агента.

12 ноября Таганский суд Москвы оштрафовал главреда «Медиазоны» на 50 тысяч рублей за нарушение закона об иностранных агентах.

В апреле 2024 года экс-издатель «Медиазоны» и участник группы Pussy Riot Петр Верзилов (признан в РФ иностранным агентом, внесен в реестр террористов и экстремистов) был повторно осужден по делу о распространении ложной информации о российской армии. Басманный суд Москвы приговорил Верзилова к восьми годам и четырем месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

Министерство юстиции РФ признало Смирнова иностранным агентом в сентябре 2021 года. Тогда же аналогичный статус получила «Медиазона».

Ранее Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) объявили в розыск.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами