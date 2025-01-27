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Моргенштерна объявили в розыск

СК объявил в розыск рэпера Моргенштерна по делу о нарушении закона об иноагентах
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morgen_shtern/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Следственный комитет России объявил в розыск рэпера Алишера Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) в рамках предварительного следствия по уголовному делу о нарушении музыкантом закона об иностранных агентах. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

«Следователем было принято решение об объявлении фигуранта в федеральный и межгосударственный розыск», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что расследование уголовного дела против артиста продолжается.

18 января прокуратура Москвы сообщила, что суд арестовал имущество Моргенштерна. По решению суда артисту запрещено совершать какие-либо юридические действия с земельным участком и жилым строением в Истринском районе Московской области, а также нежилым зданием и тремя нежилыми помещениями.

17 января стало известно, что Следственный комитет России предъявил Моргенштерну обвинения в уклонении от обязанностей иноагента. Следствие считает, что артист нарушил часть 2 статьи 330.1 УК РФ («Нарушение порядка деятельности иностранного агента»). По этой статье рэперу грозит штраф до 300 тыс. рублей либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы — до двух лет или лишение свободы на тот же срок.

Ранее стал известен психиатрический диагноз Моргенштерна.

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