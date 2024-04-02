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Верзилова вновь признали виновным по делу о дискредитации армии

Басманный суд приговорил Верзилова к 8 годам и 4 месяцам лишения свободы

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Евгений Одиноков/РИА Новости

Басманный суд Москвы вынес приговор в отношении Петра Верзилова (признан в РФ иностранным агентом). Экс-издателя «Медиазоны» и участника группы Pussy Riot обвиняют в распространении ложной информации о российской армии, сообщает ТАСС.

Верзилова приговорили к восьми годам и четырем месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Его признали виновным по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации).

В связи с тем, что подсудимый находится за границей, приговор вынесен заочно.

Это не первый вынесенный Верзилову приговор. 3 ноября 2023 года экс-издателя «Медиазоны» приговорили к 8,5 года тюрьмы за дискредитацию армии.

11 марта Мосгорсуд отменил этот приговор и направил дело на новое рассмотрение в Басманный суд.

1 апреля сообщалось, что прокурор запросил для Верзилова 8,5 лет колонии.

Ранее Верзилов обжаловал штраф по закону об иноагентах.

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