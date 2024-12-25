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На главреда «Медиазоны» завели дело за неисполнение обязанностей иноагента

Главред «Медиазоны» стал фигурантом дела за неисполнение обязанностей иноагента
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Сергей Смирнов/Youtube" class="item-image" loading="lazy">
Сергей Смирнов/Youtube

Главный редактор «Медиазоны» (признана в РФ иностранным агентом) Сергей Смирнов (признан в РФ иностранным агентом) стал фигурантом уголовного дела за неисполнение обязанностей иноагента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

Отмечается, что Смирнов в течение длительного времени не ставил в своих материалах в интернете пометки иностранного агента.

12 ноября Таганский районный суд Москвы оштрафовал Сергея Смирнова на 50 тысяч рублей за нарушение закона об иностранных агентах.

Министерство юстиции РФ признало Смирнова иностранным агентом в сентябре 2021 года. Тогда же аналогичный статус получила «Медиазона».

В ночь на 25 декабря стало известно, что Гагаринский суд Москвы наложил штраф на бизнесмена Евгения Чичваркина (признан в РФ иностранным агентом) за отказ предоставить данные о своей деятельности в российский Минюст. Сумма штрафа не была уточнена, но согласно части 2 статьи 19.34 КоАП РФ (непредставление иностранным агентом информации о себе в уполномоченный орган), она может составлять от 30 тыс. до 50 тыс. руб.

Ранее СК возбудил новое уголовное дело в отношении бывшего главреда Republic (признано в РФ иностранным агентом) Колезева.

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