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Главреда «Медиазоны» Сергея Смирнова оштрафовали на 50 тысяч рублей

Главреда «Медиазоны» Смирнова оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента

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Sports Интервью/Youtube

Таганский районный суд Москвы оштрафовал главного редактора издания «Медиазона» (признана в РФ иностранным агентом) Сергея Смирнова за нарушение закона об иностранных агентах. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Из заявления следует, что инстанция признала журналиста виновным в совершении административного правонарушения. Речь идет о деянии, предусмотренном ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ.

«Суд назначил административное наказание в виде <...> штрафа в размере 50 тыс. рублей», — уточняется в публикации.

Министерство юстиции РФ признало Смирнова иностранным агентом в сентябре 2021 года. Тогда же аналогичный статус получила «Медиазона».

12 ноября Таганский районный суд Москвы рассмотрел два административных дела, заведенных против бывшего главного редактора Telegram-канала BRIEF (признан в РФ иностранным агентом) Владимира Дергачева. В результате инстанция признала журналиста виновным в распространении в интернете материалов без маркировки иностранного агента, оштрафовав его на 30 тыс. рублей по каждому из административных дел.

При этом сам Дергачев заявлял, что прекратил сотрудничать с редакцией BRIEF сразу после внесения данного Telegram-канала в реестр иностранных агентов. В связи с этим он не может влиять на содержимое публикуемых постов.

Ранее в Государственной думе РФ рассказали, что иноагенты обязаны указывать свой статус даже в поздравлениях с Новым годом.

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