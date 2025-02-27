Стал известен приговор напавшим на генконсульство РФ в Марселе

Напавших на генконсульство РФ в Марселе приговорили к 8 месяцам лишения свободы

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Напавших на генеральное консульство России в Марселе приговорили к восьми месяцам лишения свободы, которые они будут отбывать дома. Об этом сообщает Reuters.

В публикации отмечается, что в течение всего срока лишения свободы двое бросивших зажигательные устройства в генконсульство будут носить электронные браслеты.

При этом обвинение просило для подсудимых год лишения свободы.

Утром 24 февраля у российского генконсульства в Марселе произошел взрыв. Двое мужчин бросили на территорию диппредставительства самодельные взрывные устройства и скрылись. Сотрудники и посетители генконсульства не пострадали.

Выяснилось, что атаку совершили двое ученых, которые являются гражданами Франции. Один из них женат на украинке.

Напавших задержали на следующий день после инцидента и поместили под стражу.

Ранее в МИД Франции осудили нападение на генконсульство России в Марселе.