Стал известен приговор напавшим на генконсульство РФ в Марселе

Напавших на генеральное консульство России в Марселе приговорили к восьми месяцам лишения свободы, которые они будут отбывать дома. Об этом сообщает Reuters.
В публикации отмечается, что в течение всего срока лишения свободы двое бросивших зажигательные устройства в генконсульство будут носить электронные браслеты.
При этом обвинение просило для подсудимых год лишения свободы.
Утром 24 февраля у российского генконсульства в Марселе произошел взрыв. Двое мужчин бросили на территорию диппредставительства самодельные взрывные устройства и скрылись. Сотрудники и посетители генконсульства не пострадали.
Выяснилось, что атаку совершили двое ученых, которые являются гражданами Франции. Один из них женат на украинке.
Напавших задержали на следующий день после инцидента и поместили под стражу.
Ранее в МИД Франции осудили нападение на генконсульство России в Марселе.