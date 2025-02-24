«Все признаки теракта»: генконсульство РФ во Франции забросали взрывчаткой

Взрыв произошел у российского генконсульства в Марселе: неизвестные бросили на его территорию СВУ и скрылись, задержать их не удалось. Сотрудники и посетители консульства не пострадали. В России заявили, что у нападения есть «все признаки теракта», а также потребовали от французской стороны расследования и усиления мер безопасности дипломатических учреждений. МИД Франции осудил произошедшее.

Взрывчатка в бутылках

Рано утром 24 февраля у генерального консульства России во французском Марселе произошел взрыв: неизвестные бросили на территорию дипломатического представительства самодельные взрывные устройства и скрылись. Как заявили в МИД РФ, задержать правонарушителей «по горячим следам» французские правоохранители не смогли. Сотрудники и посетители дипучреждения не пострадали.

По данным BFM, изначально полицейские предположили, что здание консульства забросали коктейлями Молотова — но дальнейшее расследование показало, что речь идет об СВУ, находившихся в пластиковых бутылках из-под газировки. Сейчас специалисты анализируют их содержимое.

На место происшествия прибыли французские специалисты по обезвреживанию взрывных устройств, а также около 30 пожарных и полицейских. Они уже закончили свою работу, но территория все еще оцеплена. В этом районе расположены и другие консульства, в том числе Египта, Туниса, Армении. Пока что произошедшее оценили как вандализм, идет расследование. Власти Марселя уже осудили произошедшее:

«Франция осуждает любые посягательства на безопасность дипломатических миссий. Они защищены Венскими конвенциями о дипломатических и консульских отношениях, которые Франция твердо намерена полностью выполнять. Неприкосновенность и защита дипломатических и консульских учреждений, а также их персонала являются основополагающими принципами международного права», — подчеркнули в министерстве иностранных дел республики.

Мэрия Марселя также заявила, что «решительно осуждает все акты насилия и по-прежнему привержена делу обеспечения общественной безопасности и спокойствия». При этом французское МВД отказалось комментировать произошедшее.

Напоминает теракт

Российское посольство во Франции заявило, что заранее предупреждало французскую сторону о возможных терактах и просило усилить меры безопасности во всех российских учреждениях в стране. Несмотря на это, 23 февраля возле генконсульства в Марселе «прошла немногочисленная антироссийская манифестация», а 24 февраля оно подверглось нападению.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала ТАСС, что произошедшее напоминает теракт.

«Взрывы на территории генконсульства РФ в Марселе имеют все признаки теракта, требуем от страны аккредитации исчерпывающих и скорейших мер по расследованию, а также шагов по усилению безопасности российских загранпредставительств», — сказала она.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на регулярном брифинге сообщил, что российская сторона по линии дипведомства принимает необходимые меры, «чтобы обратить внимание принимающей стороны на необходимость усиления всех мер безопасности».

Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник в своем Telegram-канале выразил мнение, что терактам на территории Франции способствует «враждебная риторика французского руководства».

«От того, насколько активно Париж возьмется за расследование произошедшего и обеспечение безопасности наших дипломатов, будет зависеть и оценка произошедшего», — добавил Мирошник.

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Еще 19 февраля Служба внешней разведки России заявила, что в европейских странах возможно совершение терактов против российских дипломатических представительств — с целью срыва переговоров по урегулированию на Украине. В СВР предположили, что это может случиться в Германии, странах Балтии и Скандинавии, так как они почти не сотрудничают с РФ на антитеррористиче­ском направлении. Однако специалисты разведки не стали исключать из списка возможных целей Словакию и Венгрию, занимающих «особую позицию» по украинскому конфликту.