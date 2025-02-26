Стали известны подробности о напавших на генконсульство России в Марселе

BFMTV: двое напавших на генконсульство РФ в Марселе оказались исследователями

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Двое французских граждан, которые совершили нападение на генеральное консульство России в Марселе, оказались исследователями Национального центра научных исследований Франции. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

По его информации, они признали вину.

Утром 24 февраля у российского генконсульства в Марселе произошел взрыв. Неизвестные бросили на его территорию самодельные взрывные устройства и скрылись. Сотрудники и посетители генконсульства не пострадали.

25 февраля генеральный консул России в Марселе Станислав Оранский заявил, что прокуратура Марселя задержала двух человек, подозреваемых в нападении на диппредставительство. Напавших на генконсульство поместили под стражу.

Ранее в МИД Франции осудили нападение на генконсульство России в Марселе.