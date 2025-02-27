Стало известно, какое наказание грозит напавшим на генконсульство России в Марселе

Обвинение просит год лишения свободы для двоих французов, которые совершили нападение на генеральное консульство России в Марселе. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на уголовный суд в Марселе.
«Обвинение просит для подсудимых меру пресечения в год лишения свободы с возможностью отбывать приговор с электронным браслетом», — заявили в суде.
Утром 24 февраля у российского генконсульства в Марселе произошел взрыв. Двое мужчин бросили на территорию диппредставительства самодельные взрывные устройства и скрылись. Сотрудники и посетители генконсульства не пострадали.
Выяснилось, что атаку совершили двое ученых, которые являются гражданами Франции. Один из них женат на украинке.
Напавших задержали на следующий день после инцидента и поместили под стражу.
Ранее в МИД Франции осудили нападение на генконсульство России в Марселе.