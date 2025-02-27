Стало известно, какое наказание грозит напавшим на генконсульство России в Марселе

Обвинение просит год лишения свободы для напавших на генконсульство РФ в Марселе

Обвинение просит год лишения свободы для двоих французов, которые совершили нападение на генеральное консульство России в Марселе. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на уголовный суд в Марселе.

«Обвинение просит для подсудимых меру пресечения в год лишения свободы с возможностью отбывать приговор с электронным браслетом», — заявили в суде.

Утром 24 февраля у российского генконсульства в Марселе произошел взрыв. Двое мужчин бросили на территорию диппредставительства самодельные взрывные устройства и скрылись. Сотрудники и посетители генконсульства не пострадали.

Выяснилось, что атаку совершили двое ученых, которые являются гражданами Франции. Один из них женат на украинке.

Напавших задержали на следующий день после инцидента и поместили под стражу.

Ранее в МИД Франции осудили нападение на генконсульство России в Марселе.