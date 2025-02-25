Напавших на консульство России во Франции поместили под стражу

Лица, причастные к нападению на консульство России в Марселе, задержаны и взяты под стражу. Об этом сообщила прокуратура города, передает РИА Новости.

«Прокуратура Марселя подтверждает задержание двоих совершеннолетних граждан и их помещение под стражу», — заявили в ведомстве.

Накануне у российского генконсульства в Марселе произошел взрыв. Неизвестные бросили на его территорию СВУ и скрылись. Сотрудники и посетители консульства не пострадали. В России заявили, что у нападения есть «все признаки теракта», а также потребовали от французской стороны расследования и усиления мер безопасности дипломатических учреждений. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

25 февраля генеральный консул России в Марселе Станислав Оранский заявил, что прокуратура Марселя задержала двух человек, подозреваемых в нападении на диппредставительство. По данным посольства России в Париже, ими оказались граждане Украины.

Ранее генконсул заявил о сохранении рисков провокаций против граждан РФ в Марселе.