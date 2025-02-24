В МИД Франции высказались о нападении на генконсульство РФ

В МИД Франции осудили нападение на генконсульство России в Марселе

Представители министерства иностранных дел (МИД) Франции осудили нападение на российское генконсульство в Марселе. Об этом сообщает ТАСС.

«Франция осуждает любые посягательства на безопасность дипломатических представительств», — говорится в сообщении.

24 февраля издание Valeurs Actuelles со ссылкой на источник в полиции сообщило, что на территории генконсульства РФ в Марселе произошел взрыв после того, как неизвестные бросили две бутылки с зажигательной смесью в сад дипведомства.

По словам генконсула РФ в Марселе Станислава Оранского, сейчас на месте происшествия работают пожарные, здание оцеплено полицией. Ожидается, что на место прибудет адмирал батальона морской пожарной бригады Марселя, а также будут развернуты усиленные силы национальной полиции.

Позже официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова отметила, что случившееся «имеет все признаки теракта», и призвала усилить безопасность дипведомства.

Ранее посольство РФ в Швеции усилило меры безопасности на фоне сообщений СВР о терактах.