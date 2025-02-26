Один из напавших на консульство РФ во Франции женат на украинке

Один из французов, напавших на консульство России во французском Марселе, женат на украинке. Об этом РИА Новости сообщил генконсул РФ в Марселе Станислав Оранский.
«Один из них женат на украинке», — сказал консул, ссылаясь на данные, полученные от уголовной полиции.
Имена нападавших при этом не раскрываются.
Инцидент произошел утром 24 февраля. У здания генконсульства РФ во французском Марселе произошел взрыв: мужчины бросили на территорию дипломатического представительства самодельные взрывные устройства и скрылись. Сотрудники и посетители консульства не пострадали.
В МИД РФ отмечали, что у нападения есть «все признаки теракта», а также потребовали от французской стороны расследования и усиления мер безопасности дипломатических учреждений.
Как стало известно, атаку совершили двое ученых, оба являются гражданами Франции.
Ожидается, что 26 февраля они предстанут перед судом. Сейчас нападавшие находятся под стражей.
Ранее в МИД Франции осудили нападение на генконсульство России в Марселе.