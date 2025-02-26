Один из напавших на консульство РФ во Франции женат на украинке

Консул: один из французов, напавших на консульство РФ в Марселе, женат на украинке

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Один из французов, напавших на консульство России во французском Марселе, женат на украинке. Об этом РИА Новости сообщил генконсул РФ в Марселе Станислав Оранский.

«Один из них женат на украинке», — сказал консул, ссылаясь на данные, полученные от уголовной полиции.

Имена нападавших при этом не раскрываются.

Инцидент произошел утром 24 февраля. У здания генконсульства РФ во французском Марселе произошел взрыв: мужчины бросили на территорию дипломатического представительства самодельные взрывные устройства и скрылись. Сотрудники и посетители консульства не пострадали.

В МИД РФ отмечали, что у нападения есть «все признаки теракта», а также потребовали от французской стороны расследования и усиления мер безопасности дипломатических учреждений.

Как стало известно, атаку совершили двое ученых, оба являются гражданами Франции.

Ожидается, что 26 февраля они предстанут перед судом. Сейчас нападавшие находятся под стражей.

Ранее в МИД Франции осудили нападение на генконсульство России в Марселе.