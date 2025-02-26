Замглавы Гагаузии высказался о задержании в аэропорту Кишинева

Замглавы Гагаузии Петров заявил, что его задерживали по указанию премьера Молдавии

Заместитель председателя исполкома Гагаузии Виктор Петров заявил в своем Telegram-канале, что его задержали в аэропорту Кишинева по указанию премьер-министра Молдавии Дорина Речана.

«Вчера вечером по прилету из Стамбула в Кишинев я был задержан в аэропорту на три часа. В процессе разговора с сотрудниками пограничной полиции было выявлено то, что досмотр меня — личный заказ премьер-министра Речана», — написал он (орфография и пунктуация сохранены — «Газета.Ru»).

До этого о задержании замглавы Гагаузии Петрова в аэропорту Кишинева сообщало Gagauznews. Петров прилетел в Молдову из Стамбула в 18:40 (19:40 мск), его задержали спустя неполных два часа.

22 февраля сообщалось, что в аэропорту Кишинева задержали председателя парламента Гагаузской автономии Дмитрия Константинова, который собирался вылететь в Турцию на лечение. Политик рассказал, что паспорт ему вернули только после того, как его самолет улетел.

В начале февраля в аэропорту молдавской столицы задерживали главу Гагаузии Евгению Гуцул. Ее пропустили в Молдавию только после повторного досмотра.

Ранее глава Гагаузии не признала Санду президентом Молдавии.