В Молдавии задержали главу Гагаузии Евгению Гуцул

В аэропорту Кишинева — столицы Молдавии — задержали главу Гагаузии Евгению Гуцул. Об этом сообщает телеканал «Первый в Молдове» в своем Telegram-канале.

«Башкан Гагаузии Евгения Гуцул задержана в аэропорту Кишинева на дополнительный досмотр без объяснения причин», — говорится в сообщении, опубликованном в 22:33 по московскому времени.

17 января Гуцул сообщила, что затянувшийся судебный процесс по делу о ее предполагаемом участии в незаконном финансировании партии «Шор» направлен на устранение законно избранного лидера и подавление оппозиции.

Молдавская прокуратура по борьбе с коррупцией направила уголовное дело против Гуцул в суд 24 апреля 2024 года. Она назвала это дело политическим преследованием. На недавнем судебном заседании Гуцул подчеркнула, что власти используют антиконституционные методы для борьбы с оппозицией.

В конце декабря 2024 года Гуцул заявила, что власти Гагаузской автономии не признают Майю Санду президентом Молдавии, поскольку выборы, на которых она якобы победила, были сфальсифицированы. Кроме того, она раскритиковала власти Молдавии за оказание давления на руководство Гагаузии и нежелание идти на сотрудничество.

Ранее молдавские силовики пришли с обысками в дом заместителя главы Гагаузии.