Главу Гагаузии пропустили в Молдавию после дополнительного досмотра в аэропорту

Главу Гагаузии Гуцул пропустили в Молдавию после повторного досмотра в аэропорту

Главу Гагаузии Евгению Гуцул пропустили в Молдавию после повторного досмотра в аэропорту Кишинева. Об этом сообщает телеканал «Первый в Молдове» в своем Telegram-канале.

«Евгению Гуцул пропустили в страну — после «дополнительного досмотра» в аэропорту Кишинева», — говорится в сообщении, опубликованном в 23:10 по московскому времени.

Незадолго до этого сообщалось, что Гуцул была задержана в аэропорту на дополнительный досмотр без объяснения причин.

17 января Гуцул рассказала, что затянувшийся судебный процесс по делу о ее предполагаемом участии в незаконном финансировании партии «Шор» направлен на устранение законно избранного лидера и подавление оппозиции.

Молдавская прокуратура по борьбе с коррупцией направила уголовное дело против Гуцул в суд 24 апреля 2024 года. Она назвала это дело политическим преследованием. На недавнем судебном заседании Гуцул подчеркнула, что власти используют антиконституционные методы для борьбы с оппозицией.

В конце декабря 2024 года Гуцул заявила, что власти Гагаузской автономии не признают Майю Санду президентом Молдавии, поскольку выборы, на которых она якобы победила, были сфальсифицированы. Кроме того, она раскритиковала власти Молдавии за оказание давления на руководство Гагаузии и нежелание идти на сотрудничество.

Ранее Евросоюз ввел санкции против главы Гагаузии.