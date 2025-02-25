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В Кишиневском аэропорту задержан заместитель главы Гагаузии

Gagauznews: в аэропорту Кишинева задержали замглавы Гагаузии Петрова
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Дмитрий Осматеско/Sputnik/РИА Новости

Заместителя председателя исполкома Гагаузии Виктора Петрова задержали в аэропорту Кишинева в Молдавии. Об этом сообщается в Telegram-канале Gagauznews.

«Зампред исполкома Гагаузии Виктор Петров задержан в Кишиневском аэропорту, в зоне прилета, на пограничном контроле», — говорится в сообщении, опубликованном в 21:22 по московскому времени.

Петров прилетел в Молдову из Стамбула в 18:40, отмечается в публикации.

22 февраля сообщалось, что в аэропорту Кишинева задержали председателя парламента Гагаузской автономии Дмитрия Константинова, который собирался вылететь в Турцию на лечение. Политик рассказал, что паспорт ему вернули только после того, как его самолет улетел.

В начале февраля в аэропорту молдавской столицы задерживали главу Гагаузии Евгению Гуцул. Ее пропустили в Молдавию только после повторного досмотра.

В конце декабря 2024 года Гуцул заявила, что власти Гагаузской автономии не признают Майю Санду президентом Молдавии, поскольку выборы, на которых она якобы победила, были сфальсифицированы. Кроме того, она раскритиковала власти Молдавии за оказание давления на руководство Гагаузии и нежелание идти на сотрудничество.

Ранее молдавские силовики пришли с обысками в дом заместителя главы Гагаузии.

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