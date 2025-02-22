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Политика из Гагаузии не выпустили из Молдавии на лечение

Спикера парламента Гагаузии Константинова не выпустили в Турцию на лечение
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Народное собрание Гагаузской автономии в составе Молдавии

В аэропорту Кишинева в Молдавии задержали председателя парламента Гагаузской автономии Дмитрия Константинова, который собирался вылететь в Турцию на лечение. Об этом со ссылкой на самого Константинова сообщает РИА Новости.

«Меня не выпустили в Турцию, я летел на лечение. На пограничном контроле в аэропорту паспорт забрали, мне не смогли объяснить причину. Девушка-пограничник только сказала, что сама не понимает, что происходит», — рассказал возмущенный политик.

Он добавил, что паспорт ему вернули только после того, как его самолет улетел. По словам Константинова, он предоставил пограничникам все разрешающие поездку документы, однако на их решение это не повлияло.

В начале февраля в аэропорту молдавской столицы задерживали главу Гагаузии Евгению Гуцул. Ее пропустили в Молдавию только после повторного досмотра.

Ранее Гуцул назвала цель продолжающегося над ней суда в Молдавии.

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