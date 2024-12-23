Глава Гагаузии не признала Санду президентом Молдавии

Власти Гагаузской автономии не признают Майю Санду президентом Молдавии, поскольку выборы, на которых она якобы победила, были сфальсифицированы. Об этом заявила глава Гагаузии Евгения Гуцул, пишет РИА Новости.

«Как центральная власть не признает легитимную власть Гагаузии, так и мы не признаем этого президента, поскольку на президентских выборах были фальсификации. Иначе победил бы достойный кандидат, который сейчас находился бы здесь вместе с нами», — сказала Гуцул на торжественном заседании в Комрате, посвященном 30-летнему юбилею принятия молдавским парламентом закона об особом правовом статусе Гагаузии.

Также она раскритиковала власти Молдавии за оказание давления на руководство Гагаузии и нежелание идти на сотрудничество.

11 ноября экс-глава Гагаузии, кандидат в президенты Молдавии в первом туре выборов Ирина Влах заявила, что парламентские выборы, которые пройдут в Молдавии в 2025 году, дадут реальную возможность «избавиться от некомпетентной власти, которая допустила нынешнюю ситуацию». Она подчеркнула, что президентство Санду, которая переизбралась на второй срок, «привело к катастрофическим последствиям»: в частности, вырос госдолг, уровень жизни снизился, сотни тысяч граждан были вынуждены покинуть страну.

9 ноября Центральная избирательная комиссия Молдавии утвердила итоги второго тура президентских выборов и победу действующей главы государства Майи Санду. По итогам голосования она набрала 55,33% голосов, тогда как кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло — 44,67%.

Ранее в Госдуме назвали итоги выборов в Молдавии госпереворотом.