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Задержанного в аэропорту замглавы правительства Гагаузии освободили

Задержанного в аэропорту Кишинева замглавы исполкома Гагаузии Петрова освободили
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Telegram-канал «Александр Суходольский - официальный телеграм канал»

Молдавские правоохранители освободили заместителя исполкома (правительства автономии) Гагаузии Виктора Петрова после задержания в аэропорту Кишинева. Об этом сообщил депутат парламента Молдавии Александр Суходольский в своем Telegram-канале.

«О причинах задержания и других деталях Виктор Петров обещал сообщить на своих официальных ресурсах в самое ближайшее время», — рассказал Суходольский

До этого о задержании замглавы Гагаузии Петрова в аэропорту Кишинева сообщало Gagauznews. Петров прилетел в Молдову из Стамбула в 18:40 (19:40 мск), его задержали спустя неполных два часа.

22 февраля сообщалось, что в аэропорту Кишинева задержали председателя парламента Гагаузской автономии Дмитрия Константинова, который собирался вылететь в Турцию на лечение. Политик рассказал, что паспорт ему вернули только после того, как его самолет улетел.

В начале февраля в аэропорту молдавской столицы задерживали главу Гагаузии Евгению Гуцул. Ее пропустили в Молдавию только после повторного досмотра.

Ранее Гагаузия объявила 2025 год Годом 80-летия Победы.

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