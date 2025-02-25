Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Появились кадры спасения кошки Муси, выброшенной с обрыва в Крыму

Служба спасения опубликовала кадры с кошкой Мусей, выброшенной с обрыва в Крыму

Появились первые кадры с кошкой Мусей, которая выжила после падения из «Ласточкиного гнезда». Видео опубликовал отряд «КРЫМ-СПАС»‎ в группе «ВКонтакте».

На кадрах видно, как спасатели с помощью альпинистского снаряжения достают кошку из расщелины. В это время Муся жалобно мяукает.

До этого стало известно, что Муся выжила после падения с 40-метровой скалы. По предварительной информации, животное не пострадало.

23 февраля сообщалось, что в поселке Гаспра неизвестный выкинул кошку из «Ласточкиного гнезда», которое находится на вершине 40-метровой скалы. Она жила на территории замка порядка 10 лет, была местной достопримечательностью и встречала гостей.

Позже официальный представитель МВД РФ Ирина Волк заявила, что мужчине, выбросившему кошку, грозит до трех лет лишения свободы. Против него возбудили уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными. В ближайшее время будет проведена экспертиза на его вменяемость.

Фигурант в ходе опроса рассказал, что кошка сопротивлялась, когда он взял ее на руки. Посетитель замка признался, что выбросил животное за то, что оно вырывалось. Свой поступок он не смог объяснить.

Ранее хозяин отрезал язык коту, который без разрешения попробовал бекон.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами