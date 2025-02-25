Кошка Муся, которую мужчина скинул с обрыва в Крыму, найдена живой

В Крыму волонтерам удалось найти живой кошку Мусю, выброшенную из Ласточкиного гнезда. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Сейчас она находится на обрыве среди камней», — говорится в сообщении.

23 февраля сообщалось, что в поселке Гаспра неизвестный выкинул кошку из Ласточкиного гнезда, которое находится на вершине 40-метровой скалы. Она жила на территории замка порядка 10 лет, была местной достопримечательностью и встречала гостей.

Позже официальный представитель МВД РФ Ирина Волк заявила, что мужчине, выбросившему кошку, грозит до трех лет лишения свободы. Против него возбудили уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными. В ближайшее время будет проведена экспертиза на его вменяемость.

Фигурант в ходе опроса рассказал, что кошка сопротивлялась, когда он взял ее на руки. Посетитель замка признался, что выбросил животное за то, что оно вырывалось. Свой поступок он не смог объяснить.

До этого в Подмосковье мужчина выбросил на улицу пакет с покалеченным котом. Местная жительница нашла на улице пакет, в котором находился белый кот породы скоттиш-фолд. Она отвезла животное в ветклинику, где у него выявили множественные ушибы, черепно-мозговую травму и почти выбитый глаз.

Ранее хозяин отрезал язык коту, который без разрешения попробовал бекон.