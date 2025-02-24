Появилось видео опроса мужчины, сбросившего кошку с 40-метровой скалы в Крыму

В Крыму сбросивший кошку со скалы мужчина заявил, что она просто сопротивлялась

Мужчина, скинувший кошку с 40-метровой скалы в Крыму, заявил, что она сопротивлялась, когда он взял ее на руки. Видео опроса опубликовали в группе «‎ВКонтакте» «Мы из Джанкоя».

В ролике посетитель замка признался, что выбросил животное за то, что оно вырывалось. Зачем мужчина так сделал, он не объяснил.

Накануне сообщалось, что в поселке Гаспра на территории Крыма неизвестный выкинул кошку из Ласточкиного гнезда, которое находится на вершине 40-метровой скалы.

Как уточнил местный Telegram-канал, кошку звали Муся. Она жила на территории Ласточкиного гнезда порядка 10 лет, была местной достопримечательностью и встречала гостей. По словам сотрудников туристического объекта, неизвестный мужчина сначала погладил кошку, а когда убедился, что рядом никого нет, отнес ее на смотровую площадку и выкинул с обрыва.

До этого в Подмосковье мужчина выбросил на улицу пакет с покалеченным котом. Местная жительница нашла на улице пакет, в котором находился белый кот породы скоттиш-фолд. Она отвезла животное в ветклинику, где у него выявили множественные ушибы, черепно-мозговую травму и почти выбитый глаз. По словам очевидцев, ночью пакет оставила у дороги неадекватная пара. Судя по кадрам с камер видеонаблюдения, женщина не хотела избавляться от питомца, но не смогла помешать сожителю.

Ранее хозяин отрезал язык коту, который без разрешения попробовал бекон.