В Крыму достали из расщелины кошку Мусю, выжившую после падения со скалы

Mash: в Крыму спасли кошку Мусю, выжившую после падения со скалы

Кошку Мусю, выброшенную из «Ласточкиного гнезда», вытащили из расщелины. Животное достали спасатели с помощью альпинистского снаряжения, сообщает Telegram-канал Mash.

По предварительной информации, животное не пострадало.

До этого стало известно, что Муся выжила после падения с 40-метровой скалы.

23 февраля сообщалось, что в поселке Гаспра неизвестный выкинул кошку из «Ласточкиного гнезда», которое находится на вершине 40-метровой скалы. Она жила на территории замка порядка 10 лет, была местной достопримечательностью и встречала гостей.

Позже официальный представитель МВД РФ Ирина Волк заявила, что мужчине, выбросившему кошку, грозит до трех лет лишения свободы. Против него возбудили уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными. В ближайшее время будет проведена экспертиза на его вменяемость.

Фигурант в ходе опроса рассказал, что кошка сопротивлялась, когда он взял ее на руки. Посетитель замка признался, что выбросил животное за то, что оно вырывалось. Свой поступок он не смог объяснить.

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