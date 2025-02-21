Большинство украинцев выступили за проведение переговоров с Россией

64% жителей Украины поддерживают проведение прямых переговоров с Россией для урегулирования конфликта. Такие данные представила социологическая группа «Рейтинг», зафиксировав рост этого показателя на 26 пунктов с января 2024 года, сообщает издание «Страна.ua».

В январе лишь 38% респондентов одобряли диалог с Москвой. Точные причины резкого увеличения числа сторонников переговоров не указаны.

Согласно опросу Mail, большинство россиян (66%) считает, что урегулирование конфликта на Украине может быть достигнуто посредством мирных переговоров на фоне начавшегося после разговора президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа диалога по урегулирования кризиса.

12 февраля между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоялся телефонный разговор, который длился около полутора часов. В ходе беседы лидеры обсудили необходимость прекращения боевых действий на Украине и договорились о немедленном начале переговоров по урегулированию конфликта. Позже Трамп объявил о планах встретиться с Путиным лично в Саудовской Аравии.

В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и носит негативный эффект. Кроме того, как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, для РФ неприемлемо размещение иностранных войск на территории Украины.

Ранее большинство британцев не поддержали наращивание помощи Украине.