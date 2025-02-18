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Россияне оценили шансы на мирное решение конфликта на Украине

Опрос Новостей Mail: 66% россиян верят в урегулирование на Украине путем диалога
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Susan Walsh/AP

Большинство россиян (66%) считает, что урегулирование конфликта на Украине может быть достигнуто посредством мирных переговоров на фоне начавшегося после разговора президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа диалога по урегулирования кризиса. Об этом свидетельствуют данные опроса Новости Mail, которые есть в распоряжении «Газеты.Ru».

«На вопрос о том, может ли урегулирование конфликта на Украине быть достигнуто путем мирных переговоров, положительно ответили 28% опрошенных. 38% ответили, что разрешение ситуации путем мирных переговоров скорее возможно, чем нет», — говорится в результатах опроса.

При этом 23% россиян считают, что решение конфликта на Украине нельзя достигнуть путем диалога с США. 8% респондентов высказали сомнение в возможности такого развития событий, а 3% затруднились с ответом.

Кроме того, как свидетельствуют результаты опроса, 48% россиян уверены, что разговор президентов России и США никак не отразится на российско-американских отношениях, однако 44% полагают, что отношения «скорее улучшатся».

12 февраля между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоялся телефонный разговор, который длился около полутора часов. В ходе беседы лидеры обсудили необходимость прекращения боевых действий на Украине и договорились о немедленном начале переговоров по урегулированию конфликта. Позже Трамп объявил о планах встретиться с Путиным лично в Саудовской Аравии.

17 февраля помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров отправились в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд для диалога с представителями США. Встреча состоится во вторник.

Ранее Зеленский заявил, что Китай может принять участие в переговорах.

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Переговоры о мире на Украине
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