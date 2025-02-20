Большинство жителей Великобритании (60%) не хотят, чтобы власти увеличивали поддержку Украины. Это следует из результатов исследования, проведенного компанией YouGov.

По данным опроса, только 24% британцев поддерживают идею увеличения помощи Киева. 41% респондентов предпочитают сохранение текущего уровня поддержки, в то время как почти каждый пятый (19%) высказался за ее сокращение. Еще 16% не смогли дать ответ на вопрос.

До этого в Госдуме выразили мнение, что поставки оружия Украине являются преградой и плохим стимулом для урегулирования военного конфликта и поиска точек соприкосновения для возможных переговоров России и США. В ГД также добавили, что ни одно оружие, поставленное Западом Киеву, не даст Вооруженным силам Украины (ВСУ) преимущества на поле боя.

В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и носит негативный эффект. Кроме того, как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, для РФ неприемлемо размещение иностранных войск на территории Украины.

Ранее Россия объяснила, как Европа может помочь в урегулировании конфликта на Украине.