В Кремле оценили информацию о намерении Запада разместить войска на Украине

Для России неприемлемо размещение иностранных войск на территории Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга с журналистами.

«Хочу вам напомнить слова министра иностранных дел. Размещение воинских контингентов стран — членов НАТО на территории Украины не может быть для нас быть приемлемым», — подчеркнул представитель Кремля.

Газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники писала, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер на следующей неделе планирует встретиться в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом и представить ему план по размещению на Украине до 30 тыс. европейских военнослужащих. Соответствующий план разработан Великобританией и Францией.

В задачи европейского военного контингента на Украине, как говорится в статье, будет входить так называемый технический мониторинг.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что у Европы нет оснований для негативной реакции на встречу России и США. Глава государства подчеркнул, что Вашингтон продолжает работать с европейскими странами, решая вопросы, связанные с конфликтом на Украине.

Ранее стало известно о конфликте в Евросоюзе по вопросу отправки войск на Украину.