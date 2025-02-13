«Нужно ослабить Россию на поле боя». В Европе недовольны переговорами Трампа и Путина

Politico узнало об опасениях Европы из-за переговоров Трампа и Путина по Украине

Телефонные переговоры между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным вызвали обеспокоенность в Европе. Лидеры двух стран договорились о начале переговоров по прекращению конфликта на Украине, однако европейские лидеры настаивают на обязательном участии в этом процессе ЕС и Украины.

Недавний телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным, в ходе которого они договорились о немедленном начале переговоров по прекращению конфликта на Украине, вызвал обеспокоенность среди европейских дипломатов. Об этом пишет Politico.

Они настаивают на том, что такие переговоры должны обязательно включать Украину и европейские страны.

«Европейские чиновники давно опасались, что исторически теплые личные отношения Трампа с Путиным могут привести к тому, что они будут отстранены от любых дискуссий на высоком уровне о будущем континента», — говорится в публикации.

ЕС настаивает на участии Украины

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок подчеркнула, что мир возможен только при совместных усилиях, включая Украину и европейские государства. Она отметила необходимость совместного пути для возвращения мира в Европу.

В свою очередь глава МИД Латвии Байба Браже в беседе с изданием также заявила о «критической важности» участия Украины в любых мирных переговорах. Она подчеркнула, что для успешного мирного соглашения необходимо «ослабить Россию на поле боя».

На своей странице в X аналогичным образом отреагировал премьер-министр Польши Дональд Туск, который подчеркнул, что над достижением мира должны «совместно работать Украина, Европа и США».

Трамп и Путин готовят встречу

Накануне состоялся телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным, длившийся около полутора часов. В ходе беседы лидеры обсудили необходимость прекращения боевых действий на Украине и договорились о немедленном начале переговоров по урегулированию конфликта. По словам президента США, он услышал от российского коллеги о необходимости разрешения конфликта на постоянной основе.

«Он не хочет, чтобы это закончилось, а потом опять продолжились бои через шесть месяцев», — добавил Трамп.

После разговора Трамп сообщил, что согласился с Путиным в необходимости «остановить гибель людей» и договорился начать переговоры между командами. Он также отметил, что проинформирует президента Украины Владимира Зеленского о состоявшейся беседе.

В Кремле подтвердили факт телефонных переговоров, подчеркнув их продолжительность и продуктивный характер. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин пригласил Трампа посетить Москву.

Телефонный разговор с Зеленским состоялся сразу после разговора с Путиным. Американский лидер в беседе с украинским президентом подчеркнул, что они с Путиным договорились о необходимости немедленного начала переговоров для прекращения конфликта. В ответ Зеленский отметил, что «Украина больше всех хочет мира», и подчеркнул важность совместных шагов с США для достижения этой цели. Стороны договорились поддерживать дальнейшие контакты и планировать предстоящие встречи.

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Позже Трамп объявил о планах встретиться с Путиным лично в Саудовской Аравии. По его словам, основное взаимодействие будет происходить по телефону, но первая очная встреча, скорее всего, состоится именно там. Он также не исключил участия в переговорах наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда.