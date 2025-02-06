В Приморье поймали одинокого тигренка

В Приморском крае поймали одинокого тигренка, его везут в реабилитационный центр

Замеченного в поселке Ольга Приморского края одинокого амурского тигренка удалось поймать. Об этом сообщается в Telegram-канале организации «Амурский тигр».

«Он едет в центр реабилитации», — говорится в сообщении.

В центре «Тигр» в Алексеевке тигренок перейдет под наблюдение ветеринарных врачей.

Отловом занимались специалисты краевого министерства лесного хозяйства и охраны окружающей среды при участии сотрудников «Амурского тигра».

4 февраля сообщалось, что тигренок лежал около забора в поселке Ольга. Эксперты предположили, что с ним могло что-то случиться, поскольку в таком возрасте он должен быть с матерью.

2 февраля в окрестностях села Барабаш в Приморском крае оперативная группа специалистов учреждения «Земля леопарда» и госохотнадзора поймала крупного амурского тигра. «Конфликтного» самца отловили в ночь на 2 февраля. Хищник не имеет признаков травм и заболеваний.

14 января министерство природных ресурсов Приморского края сообщило, что в Дальнереченском районе региона двое мужчин отправились на рыбалку на реку Малиновку, где на одного из них напал тигр. Рыбак не выжил. На место происшествия выезжали специалисты регионального министерства природы и сотрудники полиции. Позже сотрудники охотнадзора ликвидировали амурского тигра, напавшего на мужчину.

Ранее в Приморье тигры окружили машину местных жителей.