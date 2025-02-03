Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Приморье тигры окружили машину россиян

В Приморском крае амурские тигры окружили ночью автомобиль россиян
close
Илья Наймушин/РИА Новости

В Шкотовском районе Приморского края, в окрестностях водопада Неожиданный, амурские тигры окружили ночью автомобиль россиян. Об этом сообщается в Telegram-канале «Владивосток. Новости».

«Радостная встреча с тиграми», — говорится в подписи к видеоролику.

Встреча с хищниками состоялась в воскресенье, 2 февраля.

Накануне сообщалось, что в окрестностях села Барабаш в Приморском крае оперативная группа специалистов учреждения «Земля леопарда» и госохотнадзора поймала крупного амурского тигра. «Конфликтного» самца отловили в ночь на 2 февраля. Хищник не имеет признаков травм и заболеваний.

22 января стало известно, что в городе Дальнереченске Приморского края введут режим повышенной готовности в результате появления тигров. В городе была организована работа оперативного штаба, сотрудники охотнадзора готовились к патрулированию территории.

До этого министерство природных ресурсов Приморского края сообщило, что в Дальнереченском районе региона двое мужчин отправились на рыбалку на реку Малиновку, где на одного из них напал тигр. Рыбак не выжил. На место происшествия выезжали специалисты регионального министерства природы и сотрудники полиции. Позже сотрудники охотнадзора ликвидировали амурского тигра, напавшего на мужчину.

Ранее на видео попало, как голодный тигр в Приморье вышел к людям.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами