В Приморье тигры окружили машину россиян

В Шкотовском районе Приморского края, в окрестностях водопада Неожиданный, амурские тигры окружили ночью автомобиль россиян. Об этом сообщается в Telegram-канале «Владивосток. Новости».

«Радостная встреча с тиграми», — говорится в подписи к видеоролику.

Встреча с хищниками состоялась в воскресенье, 2 февраля.

Накануне сообщалось, что в окрестностях села Барабаш в Приморском крае оперативная группа специалистов учреждения «Земля леопарда» и госохотнадзора поймала крупного амурского тигра. «Конфликтного» самца отловили в ночь на 2 февраля. Хищник не имеет признаков травм и заболеваний.

22 января стало известно, что в городе Дальнереченске Приморского края введут режим повышенной готовности в результате появления тигров. В городе была организована работа оперативного штаба, сотрудники охотнадзора готовились к патрулированию территории.

До этого министерство природных ресурсов Приморского края сообщило, что в Дальнереченском районе региона двое мужчин отправились на рыбалку на реку Малиновку, где на одного из них напал тигр. Рыбак не выжил. На место происшествия выезжали специалисты регионального министерства природы и сотрудники полиции. Позже сотрудники охотнадзора ликвидировали амурского тигра, напавшего на мужчину.

Ранее на видео попало, как голодный тигр в Приморье вышел к людям.