Тигр растерзал рыбака в Приморье

В Дальнереченском районе Приморского края тигр набросился на рыбака, спасти мужчину не удалось. Об этом сообщает министерство природы региона.

Инцидент произошел в селе Зиминки, по данным местных СМИ, двое мужчин отправились на рыбалку на реку Малиновку, где на одного из них напал тигр. Хищник растерзал рыбака и не подпускал к нему людей.

Информацию о нападении хищника официально подтвердили в региональном минприроды, на место выехали специалисты министерства и сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Приморском крае охотнадзор отловил нападавшего на домашних животных тигра. Животное доставили в реабилитационный центр общественной организации «Тигр», расположенный в селе Алексеевка. Позже его выпустят в естественную среду обитания в малонаселенной местности с хорошей кормовой базой.

Ранее во Владивостоке тигр пробрался на базу отдыха и попал на видео.