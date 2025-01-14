Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Тигр растерзал рыбака в Приморье

В Приморье тигр напал на рыбака
close
Ministry of the Russian Federation for the Development of the Far East (Ministry of the Development of the Far East)/Wikipedia

В Дальнереченском районе Приморского края тигр набросился на рыбака, спасти мужчину не удалось. Об этом сообщает министерство природы региона.

Инцидент произошел в селе Зиминки, по данным местных СМИ, двое мужчин отправились на рыбалку на реку Малиновку, где на одного из них напал тигр. Хищник растерзал рыбака и не подпускал к нему людей.

Информацию о нападении хищника официально подтвердили в региональном минприроды, на место выехали специалисты министерства и сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Приморском крае охотнадзор отловил нападавшего на домашних животных тигра. Животное доставили в реабилитационный центр общественной организации «Тигр», расположенный в селе Алексеевка. Позже его выпустят в естественную среду обитания в малонаселенной местности с хорошей кормовой базой.

Ранее во Владивостоке тигр пробрался на базу отдыха и попал на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами