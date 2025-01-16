В Приморье ликвидировали тигра, напавшего на рыбака

В Дальнереченском районе Приморского края сотрудники охотнадзора ликвидировали амурского тигра, напавшего на рыбака. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального министерства природных ресурсов.

Тигра ликвидировали с применением огнестрельного оружия, поскольку он «представлял угрозу для безопасности местных жителей и принимавших участие в операции по его поимке», говорится в сообщении.

Специалисты намерены провести экспертизы, чтобы установить причины конфликтного поведения хищника, добавили в министерстве.

Накануне руководитель Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев рассказал, что тигра собирались поймать с помощью ловушек. Они были размещены в местах вероятного прохода хищника.

14 января министерство природных ресурсов Приморского края сообщило, что в Дальнереченском районе региона двое мужчин отправились на рыбалку на реку Малиновку, где на одного из них напал тигр. Рыбак не выжил. На место происшествия выезжали специалисты регионального министерства природы и сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее во Владивостоке тигр пробрался на базу отдыха и попал на видео.