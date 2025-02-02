В Приморье поймали конфликтного тигра

В окрестностях села Барабаш в Приморском крае оперативная группа специалистов учреждения «Земля леопарда» и госохотнадзора поймала крупного амурского тигра. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального министерства лесного хозяйства и охраны окружающей среды.

«В окрестностях Барабаша отловлен конфликтный тигр», — говорится в сообщении.

Самца поймали в ночь на 2 февраля. Хищник не имеет признаков травм и заболеваний, подчеркнули в ведомстве. Сейчас животное находится в Алексеевке, где его ждет тщательный осмотр.

14 января министерство природных ресурсов Приморского края сообщило, что в Дальнереченском районе региона двое мужчин отправились на рыбалку на реку Малиновку, где на одного из них напал тигр. Рыбак не выжил. На место происшествия выезжали специалисты регионального министерства природы и сотрудники полиции. Позже сотрудники охотнадзора ликвидировали амурского тигра, напавшего на мужчину.

До этого стало известно, что в Приморском крае охотнадзор отловил тигра, нападавшего на домашних животных. Хищника доставили в реабилитационный центр общественной организации «Тигр», расположенный в селе Алексеевка.

Ранее на видео попало, как голодный тигр в Приморье вышел к людям.