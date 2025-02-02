Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Приморье поймали конфликтного тигра

В Приморского крае поймали крупного амурского тигра
close
Ministry of the Russian Federation for the Development of the Far East (Ministry of the Development of the Far East)/Wikipedia

В окрестностях села Барабаш в Приморском крае оперативная группа специалистов учреждения «Земля леопарда» и госохотнадзора поймала крупного амурского тигра. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального министерства лесного хозяйства и охраны окружающей среды.

«В окрестностях Барабаша отловлен конфликтный тигр», — говорится в сообщении.

Самца поймали в ночь на 2 февраля. Хищник не имеет признаков травм и заболеваний, подчеркнули в ведомстве. Сейчас животное находится в Алексеевке, где его ждет тщательный осмотр.

14 января министерство природных ресурсов Приморского края сообщило, что в Дальнереченском районе региона двое мужчин отправились на рыбалку на реку Малиновку, где на одного из них напал тигр. Рыбак не выжил. На место происшествия выезжали специалисты регионального министерства природы и сотрудники полиции. Позже сотрудники охотнадзора ликвидировали амурского тигра, напавшего на мужчину.

До этого стало известно, что в Приморском крае охотнадзор отловил тигра, нападавшего на домашних животных. Хищника доставили в реабилитационный центр общественной организации «Тигр», расположенный в селе Алексеевка.

Ранее на видео попало, как голодный тигр в Приморье вышел к людям.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами