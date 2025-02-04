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Одинокого амурского тигренка заметили в одном из поселков Приморья

Сотрудники охотнадзора помогают амурскому тигренку в приморском поселке Ольга
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Виталий Аньков/РИА «Новости»

Специалисты охотнадзора приехали в поселок Ольга Приморского края, чтобы помочь одинокому амурскому тигренку. Об этом сообщает Центр «Амурский тигр» в своем Telegram-канале.

«В таком возрасте он (тигренок) должен быть с матерью. Что-то могло случиться. На месте работают сотрудники охотнадзора», — отмечается в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, что животное лежит около забора.

2 февраля в окрестностях села Барабаш в Приморском крае оперативная группа специалистов учреждения «Земля леопарда» и госохотнадзора поймала крупного амурского тигра. «Конфликтного» самца отловили в ночь на 2 февраля. Хищник не имеет признаков травм и заболеваний.

14 января министерство природных ресурсов Приморского края сообщило, что в Дальнереченском районе региона двое мужчин отправились на рыбалку на реку Малиновку, где на одного из них напал тигр. Рыбак не выжил. На место происшествия выезжали специалисты регионального министерства природы и сотрудники полиции. Позже сотрудники охотнадзора ликвидировали амурского тигра, напавшего на мужчину.

Ранее в Приморье тигры окружили машину местных жителей.

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