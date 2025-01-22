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В Турции задержали двух чиновников по делу о пожаре в отеле

В Турции задержаны замглавы пожарной службы и заммэра из-за пожара в отеле
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Murad Sezer/Reuters

Заместитель мэра турецкого города Болу и заместитель главы пожарной службы задержаны в рамках расследования пожара в отеле. Об этом в соцсети X сообщил министр юстиции Турции Йылмаз Тунч.

Он заявил, что в рамках расследования задержаны 11 человек, среди них заместитель мэра Болу, замдиректора пожарной службы Болу, владелец отеля, гендиректор компании и директор отеля. Тунч уточнил, что в экспертной комиссии находятся семь специалистов.

В ночь на 21 января в отеле на горнолыжном курорте Карталкая в провинции Болу произошел сильный пожар. Здание находится на горе, что осложняло работу пожарных. Утверждается, что там не сработала сигнализация, поэтому постояльцы до последнего не знали о возгорании, а затем они уже не смогли выбраться. По последним данным, число жертв достигло 76 человек.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил 22 января днем траура. Президент России Владимир Путин принес соболезнования турецкому лидеру в связи с ЧП.

Ранее в США предварительно оценили ущерб от пожаров в Лос-Анджелесе.

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