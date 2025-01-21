«Оказались в ловушке»: более 60 человек погибли при пожаре в элитном отеле в Турции

Число погибших при пожаре на горнолыжном курорте в Турции достигло 66 человек

В турецком отеле на горнолыжном курорте произошел пожар, который унес жизни 66 человек, еще 51 пострадал. Здание находится на горе, что осложняло работу пожарных. По предварительным данным, там не сработала сигнализация, поэтому постояльцы до последнего не знали о возгорании, а затем они уже не смогли выбраться. Посольство Турции в РФ сообщило «Газете.Ru», что сведений о пострадавших или погибших россиянах им не поступало.

В ночь на 21 января в турецком отеле на горнолыжном курорте Карталкая произошел сильный пожар. По предварительным данным, 66 человек погибли, как минимум 51 пострадали, сообщил телеканал Haber Global.

На место происшествия приехали турецкие министры, в том числе министр внутренних дел Турции Али Ерликая. По его словам, в момент пожара в отеле было 238 зарегистрированных постояльцев.

«Наша боль огромна. Я выражаю соболезнования родственникам и всему турецкому народу. Один пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии. Мы выписали 17 раненых. Лечение остальных продолжается, они в хорошем состоянии», — сказал министр здравоохранения Турции Кемаль Мемишоглу.

Ерликая добавил, что пожарные приступили к тушению в 04:15, при этом очевидцы утверждают, что уже в 03:00 отель горел. Сейчас пожар ликвидировали, однако специалисты ведут работы по охлаждению.

«Сведений о наличии российских граждан среди пострадавших или погибших при пожаре в отеле на горнолыжном курорте Карталкая в посольство не поступало», — рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе посольства РФ в Турции.

Сигнализация не сработала

В соцсетях опубликовали видео очевидцев, которые зафиксировали происходящее во время пожара. Судя по кадрам, постояльцы связали постельное белье, чтобы спуститься по такой «веревке» из окон. Скорее всего, через дверь у них уже не было возможности выйти.

«Где нам выйти? Я не могу выйти, помогите», — кричат люди.

Гость Атакан Елкован рассказал Haber Global, что они вместе с женой жили в номере на третьем этаже, также в гостинице остановились их друзья. Его супруга почувствовала запах дыма, поэтому они быстро среагировали и начали искать выход из горящего здания. По словам мужчины, сигнализация не сработала, хотя верхние этажи уже были объяты пламенем . Наверх было невозможно пройти из-за огня, очевидцы пытались помочь заблокированным там постояльцам, но не могли. Елкован утверждает, что люди на четвертом и пятом этажах кричали, кто-то даже пытался прыгнуть из окон. Пожарных лестниц не было, хотя, согласно официальным данным пожарных проверок, их было две. Супруги, выбравшись из горящего здания, укрылись в близлежащих гостиницах, их друзья тоже выжили.

Гость Эйлем Шентюрк рассказал Anadolu Ajansı, что сначала он не понял, что произошел пожар. Изначально мужчина подумал, что с крыши упал снег. Он не видел дыма и ничего не чувствовал, но слышал крики других постояльцев о помощи.

По словам мужчины, он вместе с женой и дочерью понял, что что-то произошло, когда открыл дверь в коридор — там все было в дыму. Они быстро собрались и стали спускаться вниз, пытаясь найти выход по памяти, так как из-за густого дыма ничего не было видно и было тяжело дышать. Он с дочерью сумел дойти до выхода, а его жене пришлось выпрыгнуть из окна на крыльцо:

«Люди ждали у окна, чтобы спастись. Пожарная сигнализация сработала, когда мы вышли. Моей жене пришлось спрыгнуть с крыльца, потому что она не могла найти пожарную лестницу. Нам очень повезло, что мы спаслись».

Шентюрк отметил, что пожар начался не на верхних этажах. Он подозревает, что огонь вспыхнул в ресторане.

«Я уже не первый раз в этом отеле. Пожарная лестница вообще не привлекла моего внимания <...> Несработавшая пожарная сигнализация и отсутствие пожарной лестницы привели к тому, что люди оказались в ловушке», — сказал пострадавший.

Он считает, что люди могли бы раньше принять меры и спастись, если бы сигнализация сработала сразу.

Сотрудники соседних отелей, увидев пожар, принесли веревки, подушки и одеяла, чтобы помогать заблокированным людям выбраться. Они даже поставили кровати, чтобы смягчить падение в экстренном случае. По словам очевидцев, они долго ждали пожарных — отель находится на горе, в таких условиях сложно работать экстренным службам. Люди, находившиеся на верхних этажах, стояли в окнах. Две женщины не дождались и прыгнули, они не выжили. Пожилой мужчина ждал пожарных, но у него соскользнула нога, в результате чего он упал. Очевидцы также помогали экстренным службам выносить тела погибших.

Погибла спортсменка

Телеканал Haber Global выяснил, что одна из погибших — Ведия Нил Апак, она профессионально занималась плаванием. Девушка родилась в 2014 году. В пожаре также погибла ее мать Ферда Апак.

Юрист Ибрагим Гюллю сказал Haber Global, что родственники погибших и пострадавшие могут претендовать на материальную компенсацию.

Отель, в котором произошел пожар, считался элитным, в нем 12 этажей. Цены за ночь в номере начинались от 15 385 турецких лир (около 43 тысяч рублей. — «Газета.Ru»). Адвокат Фиген Чалыкушу в разговоре с Haber Global заметил, что на горнолыжном курорте не было пожарной охраны, причем этот недостаток не заметили при проверках и не заставили исправить. Точную причину пожара пока не назвали.

Арестовали владельца отеля

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч заявил, что за расследование отвечает главная прокуратура Болу, к нему привлечены шесть прокуроров. Следователи задержали четырех подозреваемых, в том числе владельца отеля. К расследованию также привлекли экспертную комиссию из пяти человек, которые следят за следствием, чтобы сотрудники правоохранительных органов не допустили ошибок.

Министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой отметил, что в 2021 и 2024 годах службы проверяли отель, в том числе запрашивали лицензии и сертификаты, необходимые для обеспечивания пожарной безопасности. Специалисты не нашли нарушений.

Министерство труда и социальной защиты также начало проверку по факту произошедшего.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал, что чиновники предпримут меры для привлечения всех виновных к ответственности. Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования своему турецкому коллеге.