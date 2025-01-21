«Оказались в ловушке»: более 60 человек погибли при пожаре в элитном отеле в Турции

В ночь на 21 января в турецком отеле на горнолыжном курорте Карталкая произошел сильный пожар. По предварительным данным, 66 человек погибли, как минимум 51 пострадали, сообщил телеканал Haber Global.
На место происшествия приехали турецкие министры, в том числе министр внутренних дел Турции Али Ерликая. По его словам, в момент пожара в отеле было 238 зарегистрированных постояльцев.
«Наша боль огромна. Я выражаю соболезнования родственникам и всему турецкому народу. Один пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии. Мы выписали 17 раненых. Лечение остальных продолжается, они в хорошем состоянии», — сказал министр здравоохранения Турции Кемаль Мемишоглу.
Ерликая добавил, что пожарные приступили к тушению в 04:15, при этом очевидцы утверждают, что уже в 03:00 отель горел. Сейчас пожар ликвидировали, однако специалисты ведут работы по охлаждению.
«Сведений о наличии российских граждан среди пострадавших или погибших при пожаре в отеле на горнолыжном курорте Карталкая в посольство не поступало», — рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе посольства РФ в Турции.
Сигнализация не сработала
В соцсетях опубликовали видео очевидцев, которые зафиксировали происходящее во время пожара. Судя по кадрам, постояльцы связали постельное белье, чтобы спуститься по такой «веревке» из окон. Скорее всего, через дверь у них уже не было возможности выйти.
«Где нам выйти? Я не могу выйти, помогите», — кричат люди.
Гость Атакан Елкован рассказал Haber Global, что они вместе с женой жили в номере на третьем этаже, также в гостинице остановились их друзья. Его супруга почувствовала запах дыма, поэтому они быстро среагировали и начали искать выход из горящего здания. По словам мужчины, сигнализация не сработала, хотя верхние этажи уже были объяты пламенем. Наверх было невозможно пройти из-за огня, очевидцы пытались помочь заблокированным там постояльцам, но не могли. Елкован утверждает, что люди на четвертом и пятом этажах кричали, кто-то даже пытался прыгнуть из окон. Пожарных лестниц не было, хотя, согласно официальным данным пожарных проверок, их было две. Супруги, выбравшись из горящего здания, укрылись в близлежащих гостиницах, их друзья тоже выжили.
Гость Эйлем Шентюрк рассказал Anadolu Ajansı, что сначала он не понял, что произошел пожар. Изначально мужчина подумал, что с крыши упал снег. Он не видел дыма и ничего не чувствовал, но слышал крики других постояльцев о помощи.
По словам мужчины, он вместе с женой и дочерью понял, что что-то произошло, когда открыл дверь в коридор — там все было в дыму. Они быстро собрались и стали спускаться вниз, пытаясь найти выход по памяти, так как из-за густого дыма ничего не было видно и было тяжело дышать. Он с дочерью сумел дойти до выхода, а его жене пришлось выпрыгнуть из окна на крыльцо:
«Люди ждали у окна, чтобы спастись. Пожарная сигнализация сработала, когда мы вышли. Моей жене пришлось спрыгнуть с крыльца, потому что она не могла найти пожарную лестницу. Нам очень повезло, что мы спаслись».
Шентюрк отметил, что пожар начался не на верхних этажах. Он подозревает, что огонь вспыхнул в ресторане.
«Я уже не первый раз в этом отеле. Пожарная лестница вообще не привлекла моего внимания <...> Несработавшая пожарная сигнализация и отсутствие пожарной лестницы привели к тому, что люди оказались в ловушке», — сказал пострадавший.
Он считает, что люди могли бы раньше принять меры и спастись, если бы сигнализация сработала сразу.
Сотрудники соседних отелей, увидев пожар, принесли веревки, подушки и одеяла, чтобы помогать заблокированным людям выбраться. Они даже поставили кровати, чтобы смягчить падение в экстренном случае. По словам очевидцев, они долго ждали пожарных — отель находится на горе, в таких условиях сложно работать экстренным службам. Люди, находившиеся на верхних этажах, стояли в окнах. Две женщины не дождались и прыгнули, они не выжили. Пожилой мужчина ждал пожарных, но у него соскользнула нога, в результате чего он упал. Очевидцы также помогали экстренным службам выносить тела погибших.
Погибла спортсменка
Телеканал Haber Global выяснил, что одна из погибших — Ведия Нил Апак, она профессионально занималась плаванием. Девушка родилась в 2014 году. В пожаре также погибла ее мать Ферда Апак.
Юрист Ибрагим Гюллю сказал Haber Global, что родственники погибших и пострадавшие могут претендовать на материальную компенсацию.
Отель, в котором произошел пожар, считался элитным, в нем 12 этажей. Цены за ночь в номере начинались от 15 385 турецких лир (около 43 тысяч рублей. — «Газета.Ru»). Адвокат Фиген Чалыкушу в разговоре с Haber Global заметил, что на горнолыжном курорте не было пожарной охраны, причем этот недостаток не заметили при проверках и не заставили исправить. Точную причину пожара пока не назвали.
Арестовали владельца отеля
По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч заявил, что за расследование отвечает главная прокуратура Болу, к нему привлечены шесть прокуроров. Следователи задержали четырех подозреваемых, в том числе владельца отеля. К расследованию также привлекли экспертную комиссию из пяти человек, которые следят за следствием, чтобы сотрудники правоохранительных органов не допустили ошибок.
Министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой отметил, что в 2021 и 2024 годах службы проверяли отель, в том числе запрашивали лицензии и сертификаты, необходимые для обеспечивания пожарной безопасности. Специалисты не нашли нарушений.
Министерство труда и социальной защиты также начало проверку по факту произошедшего.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал, что чиновники предпримут меры для привлечения всех виновных к ответственности. Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования своему турецкому коллеге.