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Эрдоган объявил в стране траур из-за пожара на горнолыжном курорте

Эрдоган объявил 22 января днем траура по погибшим на горнолыжном курорте
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Michael Varaklas/AP

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил 22 января днем траура по погибшим на горнолыжном курорте в провинции Болу. Об этом пишет РИА Новости.

«В память о погибших при пожаре в отеле в провинции Болу в среду, 22 января, в стране объявлен однодневный национальный траур», — сказал Эрдоган, выступая на местном телевидении.

В ночь на 21 января в Турции загорелся отель Grand Kartal на территории горнолыжного курорта Карталкая. Как рассказал министр внутренних дел страны Али Ерликая, к тушению огня привлекли 267 сотрудников различных государственных учреждений и организаций.

По последней информации, в результате пожара пострадал 51 человек. Еще 66 человек спасти не удалось.

Что именно послужило причиной возгорания, пока остается неизвестным. Губернатор провинции Болу Абдулазиз Айдын заявил, что выяснить обстоятельства случившегося должны сотрудники прокуратуры.

Президент РФ Владимир Путин принес соболезнования Эрдогану в связи с последствиями пожара.

Ранее сообщалось, что посольство России находится на связи с местными органами Турции по факту ЧП на курорте.

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