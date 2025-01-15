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В США предварительно оценили ущерб от пожаров в Лос-Анджелесе

Bloomberg: страховые потери от пожаров в США могут составить $40 млрд
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Shannon Stapleton/Reuters

Страховые потери от бушующих в американской Калифорнии пожаров могут составить $40 миллиардов. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на прогноз инвестиционного банка Keefe Bruyette & Woods (KBW).

«Стоимость лесных пожаров, бушующих в районах Лос-Анджелеса, продолжает расти, общие потери для индустрии страхования, по новым оценкам, составляют не менее $40 миллиардов», — говорится в материале.

Согласно данным KBW, сумма предполагаемых страховых потерь удвоилась по сравнению с предыдущим прогнозом, который был составлен всего за день до текущего.

Как пишет Bloomberg, аналитики инвестбанка предупреждают, что эта сумма, скорее всего, продолжит расти, по оптимистичным оценкам, страховые потери могут составить $25 миллиардов.

Сильные лесные пожары начались в американском Лос-Анджелесе 7 января, первым пострадал прибрежный район Пасифик-Палисейдс, затем возникли еще несколько очагов возгорания. Ситуацию усугубляет ураганный ветер, способствующий распространению огня, тушение также затрудняет дефицит воды в пожарных гидрантах.

Около 180 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома, сгорели тысячи зданий. Домов лишились многие голливудские знаменитости. Как сообщил сервис наблюдения за погодой AccuWeather, ущерб от пожаров в американском штате Калифорния предварительно увеличился до $250–275 млрд.

Ранее Трамп сравнил ущерб от пожаров в Калифорнии с последствиями ядерного удара.

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Пожары в Лос-Анджелесе
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