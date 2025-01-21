Путин принес соболезнования Эрдогану в связи с трагедией на горнолыжном курорте

Путин принес соболезнования Эрдогану в связи с пожаром на горнолыжном курорте

Президент России Владимир Путин принес соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с последствиями пожара на горнолыжном курорте в провинции Болу. Об этом говорится на сайте Кремля.

«Уважаемый господин Президент, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями пожара, произошедшего на горнолыжном курорте в провинции Болу», — говорится в тексте телеграммы.

В ночь на 21 января в Турции загорелся отель Grand Kartal на территории горнолыжного курорта Карталкая. Как рассказал министр внутренних дел страны Али Ерликая, к тушению огня привлекли 267 сотрудников различных государственных учреждений и организаций.

По последней информации, в результате пожара пострадал 51 человек. Еще 66 человек спасти не удалось.

Что именно послужило причиной возгорания, пока остается неизвестным. Губернатор провинции Болу Абдулазиз Айдын заявил, что выяснить обстоятельства случившегося должны сотрудники прокуратуры.

В Турции ввели ограничения для СМИ на освещение пожара в отеле Grand Kartal.