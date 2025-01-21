Выросло число жертв пожара на турецком горнолыжном курорте

Число жертв пожара в отеле на горнолыжном курорте в Турции увеличилось до 76

Число жертв пожара в отеле на горнолыжном курорте в турецкой провинции Болу достигло 76 человек. Об этом сообщил глава МВД Турции Али Ерликая, передает РИА Новости.

По его словам, в рамках расследования ЧП задержали девять человек, включая владельца гостиницы.

В ночь на 21 января в отеле на горнолыжном курорте Карталкая в провинции Болу произошел сильный пожар. Здание находится на горе, что осложняло работу пожарных. По предварительным данным, там не сработала сигнализация, поэтому постояльцы до последнего не знали о возгорании, а затем они уже не смогли выбраться. Посольство Турции в РФ сообщило, что сведений о пострадавших или погибших россиянах им не поступало.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил 22 января днем траура по погибшим на горнолыжном курорте в провинции Болу. Президент России Владимир Путин принес соболезнования турецкому лидеру в связи с ЧП.

Ранее в США предварительно оценили ущерб от пожаров в Лос-Анджелесе.