Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Выросло число жертв пожара на турецком горнолыжном курорте

Число жертв пожара в отеле на горнолыжном курорте в Турции увеличилось до 76
close
IHLAS NEWS AGENCY/Reuters

Число жертв пожара в отеле на горнолыжном курорте в турецкой провинции Болу достигло 76 человек. Об этом сообщил глава МВД Турции Али Ерликая, передает РИА Новости.

По его словам, в рамках расследования ЧП задержали девять человек, включая владельца гостиницы.

В ночь на 21 января в отеле на горнолыжном курорте Карталкая в провинции Болу произошел сильный пожар. Здание находится на горе, что осложняло работу пожарных. По предварительным данным, там не сработала сигнализация, поэтому постояльцы до последнего не знали о возгорании, а затем они уже не смогли выбраться. Посольство Турции в РФ сообщило, что сведений о пострадавших или погибших россиянах им не поступало.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил 22 января днем траура по погибшим на горнолыжном курорте в провинции Болу. Президент России Владимир Путин принес соболезнования турецкому лидеру в связи с ЧП.

Ранее в США предварительно оценили ущерб от пожаров в Лос-Анджелесе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами