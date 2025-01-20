В Татарстане заявили, что вовремя проинформировали жителей о воздушной угрозе

В МЧС Татарстана заявили, что вовремя оповестили жителей об угрозе БПЛА

Жителей Татарстана своевременно оповестили о воздушной тревоге. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

Местные жители утверждают, что об атаке беспилотников их предупредили через полтора-два часа после того, как они сами заметили дроны. Люди оставляли негативные комментарии к соответствующему посту в официальном Telegram-канале администрации Казани.

Представитель казанской администрации ответил на жалобы граждан, что сообщение разместили на основе предупреждения в приложении МЧС и это было сделано достаточно оперативно. Также в мэрии посоветовали проверить разрешение на получение сообщений от приложения, автоматическое определение местоположения и выключить VPN.

В пресс-службе Главного управления МЧС по республике Татарстан заявили «Подъему», что решение об оповещении населения принимает руководство региона и 20 января все было вовремя.

Утром 20 января из-за атаки дрона пассажирский самолет RWZ1512, вылетевший из Ташкента, не смог приземлиться в аэропорту Казани. В воздушной гавани ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

В пресс-службе главы Татарстана Рустама Минниханова заявили, что в Казани была предпринята попытка атаки беспилотных летательных аппаратов на промышленные предприятия. Что это за предприятия, не уточнили.

Минобороны РФ также подтвердило, что средства противовоздушной обороны сбили дрон над Татарстаном. Впоследствии казанский аэропорт возобновил прием самолетов.

Ранее власти сообщили о работах по ликвидации последствий атаки дрона в Казани.