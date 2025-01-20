Пассажирский самолет не смог приземлиться в аэропорту Казани

Вылетевший из Ташкента пассажирский самолет не смог приземлиться в Казани

Пассажирский самолет RWZ1512, вылетевший из Ташкента, не смог приземлиться в международном аэропорту Казани. Это следует из информации, размещенной на портале Flightradar24.

Самолет развернулся на расстоянии порядка 80 километров от места прибытия.

Незадолго до этого представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что в аэропорту Казани ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения на работу авиагавани ввели для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов, подчеркнул он.

Telegram-канал SHOT сообщал, что Вооруженные силы Украины применили беспилотный летательный аппарат самолетного типа «Лютый» для атаки на Казань. По словам местных жителей, дрон пролетел над одним из районов города около 4:30.

В Telegram-канале «Кровавая барыня» уточнили, что украинские беспилотники ночью атаковали Казанский авиационный завод имени С.П. Горбунова. Официальная информация пока не поступала.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее ВСУ начали использовать «дроны-драконы» с раскаленным металлом.