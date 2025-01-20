Власти назвали цель атаки беспилотников на Казань

В Татарстане сообщили о попытке атаки БПЛА на промышленные предприятия в Казани

В Казани утром 20 января была предпринята попытка атаки беспилотных летательных аппаратов на промышленные предприятия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы Татарстана Рустама Минниханова.

В заявлении говорится, что был принят комплекс мер по защите Казани и всего региона. В результате все вражеские дроны были обезврежены. Никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

В настоящее время экстренные службы работают на месте происшествия, продолжают работу по ликвидации последствий атаки, добавили в пресс-службе.

Утром 20 января местные жители сообщали о взрывах в Казани.

Минобороны РФ подтвердило, что средства противовоздушной обороны сбили дрон над Татарстаном.

Из-за атаки дрона пассажирский самолет RWZ1512, вылетевший из Ташкента, не смог приземлиться в международном аэропорту Казани — представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что в воздушной гавани ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Ранее ВСУ начали использовать «дроны-драконы» с раскаленным металлом.